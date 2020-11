La firme Moderna faisait savoir ce lundi que son vaccin contre le coronavirus avait une efficacité de 94,5% . Une annonce de taille dans la lutte contre le Covid-19, qui a déjà tué 1.319.267 personnes à travers le monde et paralysé presque l'entièreté de la planète, et à laquelle ont rapidement réagi Donald Trump et Joe Biden. Chacun dans un style très différent.L'actuel locataire de la Maison-Blanche, qui refuse toujours de reconnaître sa défaite à la présidentielle, a relayé la nouvelle, en insistant sur les mérites qui lui revenaient dans cette importante avancée. "Les grands 'historiens', s'il vous plait, souvenez-vous que ces découvertes, qui vont permettre de stopper ce virus chinois, ont toutes été réalisées sous mon commandement", a écrit M. Trump sur Twitter.

De son côté, le président élu, Joe Biden, a commenté plus sobrement l'annonce de Moderna. Il a tenu tout d'abord à remercier les hommes et femmes qui ont œuvré à l'élaboration de moyens pour lutter contre le Covid-19, mais également le personnel soignant. Il a également reconnu que ce second vaccin donnait encore davantage d'espoir de voir un jour cette crise sanitaire prendre fin. Mais il a toutefois appelé à la prudence. "Ce qui était vrai pour le premier vaccin l'est également pour le second: il faudra encore des mois, a-t-il averti. D'ici là, les Américains doivent continuer à respecter la distanciation sociale et à porter un masque pour maîtriser le virus."