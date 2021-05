Démantelèment de l'un "des plus grands réseaux de pédopornographie au monde": il comprenait "400.000 membres"

Monde

AFP

La police judiciaire allemande a annoncé lundi le démantèlement d'un réseau de pédopornographie sur le Darknet présenté comme l'un "des plus grands au monde" et comptant plus de 400.000 membres.