Cette historienne de formation estime que les occidentaux sont en train d’abandonner les Ukrainiens. "Poutine est en train de faire la guerre à l'Occident mais vous ne le savez pas encore !"

La nuit a été très courte pour Valeria, originaire de Sumy mais vivant à Kiev depuis plus de 15 ans. "Je me sens paralysée, en colère et effrayée. J'ai la chance d'être actuellement à Bruxelles, mais j'ai peur pour ma famille. En ce moment, ils s'abritent des bombardements russes", explique la jeune femme.

En Ukraine, la population s’organise pour éviter les assauts russes, mais c’est le sentiment d’abandon qui domine sur place. "Dans de nombreuses villes, les citoyens font la queue pour donner leur sang. Nous croyons en nos soldats mais chacun d'entre nous espère davantage d'aide de l'Occident. Les offres de casques et de jumelles, les expressions de profonde inquiétude et de condamnation fermes sont surréalistes pour nous, totalement déconnectées de la réalité sur le terrain, et nous laissent un sentiment de solitude", déplore-t-elle.