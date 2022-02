Invitée au micro de France Inter, la candidate de droite s'est d'abord exprimée sur les problèmes techniques qu'elle a rencontré lors de son meeting au Zénith de Paris.

"On a eu un meeting qui n'a pas été le meilleur moment de la campagne. Sur la forme on a eu des problèmes techniques mais aujourd'hui le sujet c'est mon projet", démarre Valérie Pécresse qui reste concentrée sur la suite de la campagne, "Ce projet, je veux le faire vivre. Car je suis persuadée que c'est le projet qui répond aux aspirations des Français et aux problèmes de la France."



La candidate de la droite s'est ensuite attaquée à la présidence d'Emmanuel Macron. "Il a un bilan calamiteux que cela soit en matière d'autorité et de service public. Les écoles et les hôpitaux sont en grande souffrance sans oublier la désindustrialisation dans les territoires. Il n'a fait confiance à aucun élu, une présidence solitaire."





Alors que les sondages placent le président Macron en tête des suffrages, Valérie Pécresse tient à démonter le bilan du président français. "Il échappe à son bilan ! Il est protégé, notamment par la crise Covid qui lui a permis de mettre à distance les problèmes de ce pays."