Cinq ans plus tard, Marine Le Pen prépare sa revanche face à Emmanuel Macron. A l’heure de retrouver le président sortant lors d’un nouveau débat d’entre-deux-tours, programmé ce mercredi 20 avril, la candidate RN se dit plus prête que jamais à affronter son concurrent lors de ce rendez-vous télévisuel. “C’est un débat très regardé, et encore plus suivi de manière indirecte, indique le politologue Vincent Laborderie (UCLouvain).

Véritable tradition française depuis 1974, il avait rassemblé près de 16,5 millions de téléspectateurs en 2017 sur l’ensemble des chaînes qui le diffusaient. Il est généralement diffusé le mercredi précédant le deuxième tour.