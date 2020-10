Le président a d'emblée déclaré que la circulation du virus repartait de l'avant en France et partout en Europe. "Nous sommes dans une deuxième vague", a-t-il dit. "Ce virus frappe toutes les catégories d'âge. Beaucoup s'en sortiront mais certains auront des lésions cérébrales, perdront l'odorat, auront des séquelles... Ce virus est dangereux et grave. Il nous faut donc réagir".

"Nous n'avons pas perdu le contrôle par rapport à ce virus, mais nos services hospitaliers commencent à être surchargés. Nous devons donc prendre des mesures plus strictes pour reprendre le contrôle", a expliqué Emmanuel Macron.

Le président a alors détaillé ces mesures. "Notre objectif est de réduire les contacts, les moments où on est trop proche les uns des autres. Il serait disproportionné de reconfiner le pays. Donc nous avons décidé d'un couvre-feu, entre 21h et 6h du matin et qui commencera dès ce samedi, pour au moins 4 semaines. Seront concernées la région Ile-de-France et plusieurs métropoles: Grenoble, Lille, Rouen, Lyon, Aix-Marseille, Saint-Étienne, Toulouse, Montpellier et Rouen."

Emmanuel Macron a précisé que dès 21h, "tous les établissements (bars, restaurants, salles de spectacle, cinémas...) devront fermer. Maintenant, si vous quittez le restaurant à 21h et que vous vous faites contrôler à 21h15 parce qu'il ne se trouve pas juste à côté de chez vous, il n'y aura pas de sanction. Il faut rester cohérent."

Quand on lui demande si des aides sont prévues pour les établissements qui seront lésés, Emmanuel Macron a assuré qu'il allait y veiller.

Le président français a averti que la police serait vigilante quand au respect du couvre-feu. "Il y'aura une amende de 135 euros en cas de non-respect des règles. Quant à la récidive, elle est fixée à 1500 euros".

L'état d'urgence sanitaire rétabli à partir du 17 octobre

Le gouvernement français a rétabli mercredi par décret l'état d'urgence sanitaire, qui avait pris fin le 10 juillet, à partir du 17 octobre à 00H00 sur l'ensemble du territoire national, en raison de l'aggravation de l'épidémie de Covid-19.

"Eu égard à sa propagation sur le territoire national, l'épidémie de Covid-19 constitue une catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population. Elle justifie que l'état d'urgence sanitaire soit déclaré afin que les mesures strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu puissent être prises", indique le compte-rendu du Conseil des ministres.