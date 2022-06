Le président français a senti "beaucoup d'enthousiasme" chez le dirigeant britannique lorsqu'il a évoqué la Communauté politique européenne, qui permettrait de "réengager, redonner un cap avec les Britanniques", a précisé la présidence, après un entretien entre les deux hommes en marge du sommet du G7 réuni en Bavière.

Boris Johnson a dit au président français qu'il en avait "eu l'idée en 2016" et Emmanuel Macron lui a répondu qu'il lui en attribuait dans ce cas la "paternité".

"C'est formidable. Ca va permettre d'avoir une approche intergouvernementale où on réeengage les Britanniques, les Balkans occidentaux", a relevé l'Elysée.

Boris Johnson a "envie d'avoir quelque chose où on discute hors de l'UE", a ajouté la présidence, en rappelant qu'une première réunion de la CPE au niveau des chefs d'Etat et de gouvernement se tiendrait au second semestre 2022 sous présidence tchèque de l'UE.

Le président français avait surpris en présentant ce projet d'une "organisation européenne nouvelle" le 9 mai devant le Parlement européen en plein débat sur l'adhésion de l'Ukraine, en guerre contre la Russie.

Ce projet vise d'abord les pays souhaitant rejoindre l'UE, en premier lieu l'Ukraine, la Moldavie, la Géorgie, mais aussi ceux des Balkans occidentaux, dans l'antichambre depuis de nombreuses années, comme la Serbie ou la Macédoine du Nord.

Mais la CPE viserait aussi à attirer les pays européens qui ne souhaitent pas entrer dans l'UE, comme la Suisse ou la Norvège, voire le Royaume-Uni, qui l'a quittée avec le Brexit.