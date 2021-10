Ce samedi, le maire de Béziers, Robert Ménard, a invité Eric Zemmour dans sa ville pour un débat. En filigrane, son objectif était surtout de réconcilier Marine Le Pen avec le polémiste. Ou plutôt qu'ils se mettent d'accord pour un avenir commun. "Je demanderai, je souhaiterai, j'implorerai, que vous deux, toi et Marine, Marine et toi, de se retrouver en février prochain, chacun sait que c'est à ce moment-là que les choses se cristallisent", a-t-il demandé. Il a ensuite ajouté: "Faire l'union des droites, c'est être capable de faire passer la France avant l'ego des uns et des autres."

Une alliance est-elle possible? Une chose est certaine, celui qui n'est toujours pas officiellement candidat n'entre pas encore dans cette logique. "Je remercie Robert Ménard pour ses sages conseils (avec une pointe d'ironie). Mais nous sommes en octobre, nous ne sommes pas encore en février. J'ai un peu de mal à me retirer (NDLR, pour s'associer avec Le Pen) alors que je ne me suis pas encore présenté", a-t-il répondu.

EZ a ensuite étayé son propos. "Ce n'est pas mon sujet. Mon sujet, c'est défendre mes idées et être entendu par un maximum de gens. Je ne suis pas dans une logique partisane. (...) Quand je dis Marine Le Pen ne gagnera jamais, je dis ce que tout le monde sait (...) Avant que je ne sois pris en compte par les sondages, on avait une Marine Le Pen très haut mais incapable de gagner le second tour et on avait un candidat de droite incapable d'atteindre le second tour car Marine Le Pen était trop haute. Et Emmanuel Macron attendait tranquillement son second tour (...) et il allait gagner. C'est ça que ma présence a bouleversé, a ajouté l'écrivain du livre "La France n'a pas dit son dernier mot".

Interrogé sur BFM TV ce dimanche, Robert Ménard en a remis une couche. "On est bien parti pour perdre si on continue d’être divisés. On représente près d’un tiers des électeurs selon les sondages, si on a deux candidats, on pourrait en avoir aucun des deux qualifiés pour le 2e tour, la raison et le bon sens poussent à ce que l’un des deux dise ‘j’abandonne la partie et je laisse le mieux placé en position de gagner'", a-t-il affirmé.

Proche de Marine Le Pen comme d'Eric Zemmour, il n'est pas tendre avec la position des deux personnalités de droite. "La droite a toujours été d’une stupidité à toute épreuve, l’ensemble de la droite. Encore une fois Marine ne gagnera pas sans Éric, Éric ne gagnera pas sans Marine, et aucun des deux ne gagnera sans faire en sorte qu’une partie des électeurs des Républicains s’ajoute à nous, c’est aussi simple que ça. Aujourd’hui c’est mon camp, deux amis avec qui je discute, mais je leur dis attention, ne faites pas passer votre histoire personnelle avant la France, c’est inacceptable", a-t-il conclu.

Au niveau des intentions de vote du Figaro paru vendredi dernier, Eric Zemmour talonne Marine Le Pen, toujours derrière Emmanuel Macron.