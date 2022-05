La France insoumise et Europe Écologie - Les Verts ont acté dans la nuit de dimanche à lundi un accord en vue des législatives de juin. Un mouvement similaire pourrait suivre avec le Parti Socialiste (PS) et le Parti communiste français (PCF), mais la fumée blanche se fait attendre.

Les discussions sont en cours, depuis au moins vendredi, avec les socialistes. Comme le rapporte BFM TV, il y a eu des désaccords entre les deux partis mais aussi une nuit de discussion plus constructive de samedi à dimanche. La France insoumise espère aboutir à un accord avec les socialistes dans la nuit de lundi à mardi, rapporte le média français.



Les négociations durent et le Premier secrétaire du parti socialiste Olivier Faure est arrivé au siège des Insoumis pour se mêler à la partie. "Je suis venu rappeler nos exigences. On joue une grosse partie. Il faut qu'on garde un équilibre", a commenté l'homme lors de son entrée au QG de l'extrême gauche.

Dans la foulée du socialiste, c'est le leader d'Europe-Ecologie-Les Verts qui est arrivé. Julien Bayou confirme que les discussions s'allongent un peu. "Effectivement, on peut prendre un peu de retard par rapport à l’agenda", constate Julien Bayou. "Ça prendra encore quelques heures, peut-être quelques jours." Les discussions avec les Communistes devaient débuter à 14h. Elles auront finalement lieu à 22h.