Le meurtre de Victorine, jeune femme de 18 ans retrouvée morte, fin septembre, dans un ruisseau près de son domicile familial à Villefontaine. a provoqué l'émoi en France.



Hier, nous apprenions qu'un homme de 25 ans a été placé en garde à vue. Il aurait reconnu les faits. Les enquêteurs disposeraient d'un ADN partiel retrouvé sur les vêtements de Victorine, d'après les informations du Dauphiné Libéré. A ce stade de l'enquête, tout laisse supposé que la jeune femme aurait croisé son meurtrier présumé alors qu'elle traversait un parking non loin de son domicile.

Selon le Parisien, l'individu est décrit comme un "petit délinquant local" qui était déjà connu des services de police pour des délits de droit commun. Père d'un bébé de 6 mois et marié depuis plus de trois ans, une connaissance rapporte qu'il était un "garçon normal" mais qui "aurait changé depuis plus d'un an en raison de sa consommation de stupéfiants."

L'avocate de la famille Kelly Monteiro a ajouté que le suspect "n'était pas un proche de la victime".



Nos confrères du Dauphiné Libéré informent également qu'il aurait avoué s'être débarrassé de l'ensemble de ses vêtements dans un conteneur d'une commune voisine pour tenter de dissimuler les preuves.



Plusieurs témoignages rapporte par ailleurs qu'il aurait participé à la marche blanche organisée il y a quelques jours en hommage à Victorine.