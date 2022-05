"La rencontre d'aujourd'hui s'est très bien passée", a-t-il déclaré. "De nombreux pays vont donner des munitions d'artilleries, des systèmes de défense côtière, des chars et autres blindés qui sont indispensables" pour l'armée de Kiev, a-t-il ajouté.

Le Danemark, par exemple, va fournir à l'armée ukrainienne de puissants missiles antinavires de type Harpoon pour protéger les côtes de la mer Noire. Les missiles Harpoon sont destinés à empêcher la flotte russe de continuer à envahir l'Ukraine.

Kiev a demandé à plusieurs reprises des armes plus avancées et plus lourdes contre les navires de guerre russes. L'expulsion de la marine russe des ports de la mer Noire permettrait également la reprise d'importantes exportations de céréales et d'autres produits agricoles.