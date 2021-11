Virgil Abloh est décédé, ce dimanche 28 novembre, d'un cancer contre lequel il luttait en privé depuis plusieurs années.

Architecte de formation, le créateur et styliste américain était le directeur artistique pour homme chez Louis Vuitton, fondateur de la marque Off-White basée à Milan, ayant l'habitude de mélanger luxe et streetwear. Il était également designer, DJ et durant un temps bras droit de Kanye West.

Toutes les marques se disputaient pour collaborer avec lui. Que ce soit la cristallerie Baccarat, l’enseigne d’ameublement IKEA, Nike ou même le groupe de rock culte Guns N’ Roses, Virgil Abloh a su démontrer son talent en se diversifiant et en brisant les codes.



"Louis Vuitton et Off White sont dévastés d'annoncer le décès de Virgil Abloh, dimanche 28 novembre, d'un cancer. Il luttait en privé depuis plusieurs années", a déclaré la marque via un communiqué.



Bernard Arnault, PDG de LVMH, a déclaré: "Nous sommes tous choqués par cette terrible nouvelle. Virgil n'était pas seulement un designer de génie et un visionnaire, c'était aussi un homme avec une belle âme et une grande sagesse. La famille LVMH se joint à moi dans ce moment de grande tristesse et nous pensons tous à ses proches à l'occasion du décès de leur mari, père, frère, fils et ami."



Plusieurs personnalités ont adressé leurs condoléances sur les réseaux sociaux: