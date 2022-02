Kiev a déploré ses premiers morts. Les forces ukrainiennes combattaient vendredi des soldats russes dans la capitale, au deuxième jour d’une invasion déclenchée par Vladimir Poutine qui, balayant de nouvelles sanctions occidentales, a appelé l’armée ukrainienne à prendre le pouvoir.

Le maître du Kremlin était résolu à poursuivre son offensive et obtenir un changement de régime en Ukraine, qualifiant les membres de l’équipe du président Volodymyr Zelensky de "drogués" et de "néonazis". "Prenez le pouvoir entre vos mains", a-t-il lancé à l’adresse des militaires ukrainiens. "Il me semble qu’il sera plus facile de négocier entre vous et moi", a-t-il ajouté.

En signe de défi, Zelensky a diffusé une vidéo dans laquelle il apparaît dans la rue, affirmant être toujours à Kiev et déterminé à "défendre" l’Ukraine.

Les forces ukrainiennes ont affronté les troupes russes, dans les quartiers nord. Elles se sont aussi battues contre des blindés russes dans deux localités proches de la capitale. Dans le centre, hommes armés et blindés étaient positionnés aux principaux carrefours proches des bâtiments gouvernementaux, tandis que sirènes et explosions retentissaient sous un ciel nuageux. "Cette nuit, ils ont commencé à bombarder des quartiers civils. Cela nous rappelle (l’offensive nazie de) 1941", a déclaré Zelensky. Il a salué "l’héroïsme" de la population face à une invasion qui, selon un bilan datant de la mi-journée, a fait au moins 137 morts et 316 blessés côté ukrainien. Le ministère de la Défense a demandé aux civils à Kiev de "l’ informer des mouvements ennemis : faites des cocktails Molotov, neutralisez l’occupant !".

En parlant d’héroïsme, CNN a diffusé un échange audio entre un soldat russe et un soldat ukrainien basé sur la petite île des Serpents, en mer Noire. "Ceci est un navire militaire russe. Baissez vos armes et rendez-vous […]", a lancé le soldat russe. Un soldat ukrainien lui a répondu aussitôt : "Allez vous faire foutre." Ce seront ses derniers mots. Treize soldats ukrainiens y sont morts. En revanche, les Russes assuraient en milieu d’après-midi qu’il n’y a pas encore eu de mort de leur côté.

Zelensky a reproché aux Européens d’être trop lents à soutenir l’Ukraine. Il a appelé ceux ayant "une expérience de combat" à venir lutter avec les Ukrainiens. Le président turc Recep Tayyip Erdogan a aussi reproché à l’UE et à l’Alliance atlantique leur inaction.

Pour l’instant, le camp occidental se concentre sur le durcissement des sanctions contre la Russie et a déjà annoncé des mesures pour restreindre l’accès aux marchés financiers internationaux de ses institutions financières comme son accès aux technologies. Mais les Vingt-Sept européens ne sont pas allés jusqu’à exclure la Russie du système d’échanges bancaires internationaux Swift, une mesure pourtant considérée comme "une arme nucléaire économique".

Sous pression croissante, Paris et Berlin ont annoncé qu’ils gèleraient les avoirs des "plus hauts dirigeants russes", dont Poutine et Lavrov. Par ailleurs, la Russie a été exclue du concours de l’Eurovision. Et le Comité international olympique a exhorté toutes les fédérations sportives internationales à annuler ou délocaliser tout événement prévu en Russie ou chez son allié bélarusse.

Environ 100 000 personnes ont déjà fui leur foyer et plus de 50 000 ont quitté leur pays en 48 heures. Ce vendredi, le centre de Kiev, désormais sous couvre-feu, ressemblait à une ville fantôme.