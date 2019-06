Il est vrai que la relation entre les deux hommes a toujours été plus que cordiale. Alors que Vladimir Poutine venait en visite officielle en France après que Nicolas Sarkozy a été élu, il ne manquait pas l'occasion d'aller à la rencontre de Jacques Chirac qu'il invita même à Moscou. Le président russe avait même expliqué lors de l'arrivée d'Emmanuel Macron au pouvoir que "ce serait mieux qu'avant, mais moins bien qu'avec Chirac".

La réponse de Poutine peut sembler surprenante mais ne l'est pas tant que ça. Ce dernier a ainsi déclaré que c'était Jacques Chirac, la personnalité pour laquelle il avait le plus de considération. Décrivant l'ancien président français comme un "vrai intellectuel, un professeur, un homme pondéré et intéressant", le chef d'Etat russe a reconnu que quand Jacques Chirac était au pouvoir, "il avait son propre avis sur chaque question et il savait comment le défendre en respectant toujours les opinions de ses partenaires".