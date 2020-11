Donald Trump a-t-il célébré la victoire trop rapidement, à l’instar du cycliste français Julian Alaphilippe qui avait vu le Slovène Primoz Roglic lui souffler la victoire à Liège-Bastogne-Liège pour une largeur de boyau ? En plein milieu de la nuit de mardi à mercredi, le président sortant se félicitait d’avoir "déjà remporté cette élection. Les résultats sont phénoménaux. Nous sommes prêts à les célébrer. Je n’ai jamais vu de tels résultats. C’est un résultat record. Nous n’avons pas simplement gagné. Nous avons largement triomphé. Nous avons remporté des États dont nous n’avions même pas vraiment besoin. Je veux remercier les Américains, ils ont voté en masse pour moi."

Il était 8 h 15, heure belge. 2 h 15 du côté de New-York. Deux heures plus tôt, son rival démocrate dans la course à la Maison-Blanche, Joe Biden, se voulait moins catégorique quant à une potentielle victoire des républicains. "Le résultat sera peut-être demain matin, il faudra peut-être plus longtemps, confiait alors celui que les Américains ont rebaptisé Sleepy Joe. Mais on a bon espoir. On savait qu’il faudrait être patients avec les votes par correspondance. On doit attendre que tous les bulletins soient comptés. On est optimistes."