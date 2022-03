Début mars, la Russie avait envoyé de nouveaux chars au nord de la capitale ukrainienne Kiev, un convoi de plus de 60 km que les Ukrainiens ont réussi à repousser brillamment. En effet, l'armée ukrainienne a eu recours à son unité de drones, surnommée "Aerorozvidka”, pour conduire le convoi vers une embuscade. Alors que les chars se rapprochaient de la capitale, les pilotes de drones sur leurs quads étaient disposés en équipes dans les bois le long de la route et ont commandé à distance leurs appareils dotés de caméras thermiques et capable de larguer des bombes de 1,5 kg.

“L’équipe d’élite a détruit deux ou trois véhicules à la tête du convoi cette nuit-là. Les chars sont ensuite restés bloqués. Les premières troupes russes étaient bloquées sans chauffage, sans carburant et sans munitions. C’est le travail de nos 30 hommes”, a expliqué Yaroslav Honchar, le commandant de l’unité de drones, au Guardian. Les pilotes de drones sont ensuite restés plusieurs nuits supplémentaires afin de détruire d'autres chars russes.

Avant cette réussite militaire, les drones ukrainiens avaient déjà réussi à empêcher la prise de l’aéroport de Gostomel par les soldats russes. En effet, les pilotes ont rapidement réussi à localiser quelques 200 parachutistes russes présents sur place. "Cela a été un facteur important pour les empêcher de continuer à utiliser cet aérodrome pour leur attaque”, a expliqué Yaroslav Honchar.

L'unité "Aerorozvidka” a été imaginée par des universitaires qui souhaitent utiliser leurs connaissances pour défendre l'Ukraine après l’annexion de la Crimée par la Russie en 2014. Des banquiers, informaticiens ou consultants en gestion qui avait d'abord créer cette unité de drones avec des appareils disponibles dans le commerce avant de les faire évoluer jusqu'aux modèles militaires que nous connaissons aujourd'hui. Malheureusement, l'Ukraine fait aujourd'hui face à un grave problème d'approvisionnement des pièces utilisées pour créer ces drones. L'équipe est donc obligée de faire appel au crowdfunding et à des contacts personnels pour continuer à produire les appareils.

Face à ces réussites des drones ukrainiens, la Russie a bien entendu pris des dispositions en installant notamment des véhicules de guerre électronique permettant de bloquer les signaux radio ennemis. “Dans ce cas, il faut attendre que les brouilleurs soient désactivés et ce n’est qu’à ce moment-là que vous attaquez”, a expliqué le commandant de l'unité de drones ukrainienne. Notons que la Russie s'est elle aussi équipée avec des drones à grande échelle. Les nouvelles technologies jouent donc un rôle certain dans la guerre qui sévit actuellement en Ukraine. "Aerorozvidka peut être comparé à un essaim d’abeilles, sauf que nous travaillons la nuit. Une seule abeille n’est rien, mais si un millier d’abeilles attaquent, elles peuvent chasser un grand ennemi", a conclu Yaroslav Honchar.