L'opération d'évacuation belge a démarré ce mercredi. Quatre avions militaires et une centaine de personnes sont mobilisées. Un premier appareil, un Falcon 7-X de la Défense, a décollé de la base aérienne de Melsbroek pour se rendre à Islamabad, la capitale du Pakistan. Il a été suivi par deux avions de transport, un C-130 et un A400M. A leurs bords, une équipe de préparation, une équipe consulaire et une quinzaine de militaires.

Avant le Pakistan, où le premier avion arrivera jeudi, les appareils feront une première escale en Grèce pour faire le plein d'essence. Depuis la capitale pakistanaise, où se trouve l'ambassade de Belgique, les avions effectueront plusieurs allers-retours vers Kaboul à partir de vendredi probablement, en fonction du nombre de personnes à évacuer. Les avions de transport effectuant la mission ont une capacité d'emport de 100 personnes pour l'A400 M, et de 60 personnes par C130.

Une centaine de personnes revendiquant leur nationalité belge se sont signalées auprès de l'ambassade de Belgique au Pakistan, également responsable pour l'Afghanistan, en exprimant le souhait de revenir rapidement en Belgique, indiquait lundi Sophie Wilmès. Environ 140 personnes devraient être évacuées, précise ce mercredi un journaliste de la VTM, en direct de Melsbroek. "Les avions ne décolleront pas si l'armée n'est pas sûre qu'il y ait des Belges. L'armée travaillera avec des listes des Affaires étrangères, et de l'Asile et de la migration", a-t-il aussi indiqué.

Des Afghans qui ont un lien avec la Belgique pourront également faire partie du voyage, qu'il s'agisse de partenaires afghans d'un ressortissant belge, d'enfants ayant un parent belge, d'interprètes ayant assisté les militaires qui ont été en opération en Afghanistan ou d'employées d'organisations belges de défense des droits des femmes, selon Sammy Mahdi cité mardi.

L'opération pourra durer plusieurs jours, précise un communiqué des ministres des Affaires étrangères Wilmès, de la Défense Dedonder et de l'Asile et la migration Mahdi. L'opération est menée en coordination avec les autres pays sur place moyennant la sécurisation de l'aéroport par l'armée américaine, a aussi précisé Mme Dedonder. Les personnes évacuées seront transférées vers la Belgique. Plusieurs ressortissants belges ont déjà été récupérés par des avions étrangers.