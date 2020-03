Un graphique évolutif montre l'évolution du nombre de cas de coronavirus au fil des jours, pays par pays, sans prendre en compte la Chine.

L'évolution est très intéressante puisque l'on observe bien la rapidité à laquelle s'est propagé le virus en Europe et en Italie plus particulièrement où le nombre de 10.000 cas a été dépassé depuis quelques jours maintenant. Dans ce classement, la Belgique se retrouve à la 14e position des pays les plus infectés, sans compter la Chine.