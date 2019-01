"Emmanuel Macron avec une autre femme, ça vaut combien ça ?" Telle est la question taboue posée par Matthieu Delormeau dans TPMP People. Voilà qui n’a pas manqué d’étonner les experts-chroniqueurs autour de la table de l’émission de C8. "C’est même pas envisageable, qu’est-ce que vous racontez ?" a tout de suite calmé, Myriam Palomba, la directrice de la rédaction du magazine Public.

"D’une, ce n’est pas envisageable, et de deux , ce ne sont pas les scoops politiques qui se vendent le mieux. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Que ce soit Mazarine ou Hollande, ce ne sont pas les coups que j’ai vendu le mieux", a tempéré Sébastien Valiela sur le plateau. L’homme n’est autre que le célèbre paparazzi qui avait photographié François Hollande en 2014, casque sur la tête, allant retrouver la comédienne Julie Gayet, alors que la journaliste Valérie Trierweiler était encore la Première dame officielle du président de la République.

Ceci n’est pas (un) cliché

"Si on avait ce genre de photos, ce serait vraiment un gros conciliabule en rédaction : ‘Est-ce qu’on sort ? Est-ce qu’on ne sort pas ?’ Et ça coûterait très très cher", assure Myriam Palomba. La directrice de Public, magazine habitué de ce genre de scoops people et des procès qui suivent la publication de tels clichés, a toutefois confirmé la somme de 100 000 euros si ce type de photos était proposé à sa rédaction.

Mais que les admirateurs du président En Marche se rassurent, ce genre de publication n’est pas prête de courir les rues. Et pas uniquement parce que les clichés politiques ne sont pas les plus onéreux de la profession. Ce week-end encore, le couple que forment Brigitte et Emmanuel Macron s’est montré plus proche que jamais lors d’une visite officielle en Égypte. L’épouse du président, souriante, semblait même très à l’aise en tailleur et baskets.