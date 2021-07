Une employée de McDonald's a révélé le secret du bon fonctionnement du restaurant et plus précisément du drive-in, et ça épate les clients.



Dans une vidéo publiée sur TikTok, Katie, 17 ans, explique le fonctionnement du drive mais plus particulièrement, elle explique pourquoi les personnes qui passent commande depuis leur voiture sont photographiées.

Dans sa vidéo (disponible ici), Katie explique que les caméras et les photos qu’elles prennent aident les employés du drive à s’y retrouver dans les commandes et ainsi savoir quelle commande est pour quel client. "Vous êtes-vous déjà demandé comment McDonald’s savait à qui appartenait la voiture? Il y a un appareil photo et il prend une photo de vous et de votre voiture", a-t-elle expliqué au début de sa vidéo, avant de plaisanter en ajoutant : "Alors peut-être ne vous curez pas le nez lorsque vous commandez… parce que nous le voyons et nous vous jugeons."

D'autres employés ont également révélé qu'ils pouvaient entendre tout ce qui se passait à l'intérieur de la voiture des clients à partir du moment où il s'arrêtait et activait le capteur, qui déclenche ensuite l'allumage de leur casque.