Dans le Nevada (6 grands électeurs), le comté de Clark comptant le plus grand nombre de votes va transmettre ses résultats dans l'après-midi. Il devrait s'ensuivre une annonce officielle des résultats qui sont donc encore attendus ce jeudi 5 novembre. Actuellement, 86% des voix ont été dépouillées dans cet Etat qui donne pour le moment Joe Biden vainqueur avec 49,3% des votes.





En Arizona, où 11 grands électeurs sont en jeu, c'est le comté de Maricopa qui devrait dévoiler ses résultats à 21 heures (3 heures en Belgique) et peut-être mettre un terme au suspense quant au vainqueur dans le swing state qu'est l'Arizona. A 14 heures ce jeudi, 86% des bulletins ont été dépouillés. Biden domine la course pour le moment avec 50,5% des voix.



Les résultats de ces deux derniers Etats sont très attendus car si Biden remporte le Nevada et l'Arizona, il pourrait être officiellement déclaré vainqueur. Il aurait en effet réuni les 270 grands électeurs nécessaires.





Dernière ligne droite pour Joe Biden et Donald Trump. Alors que les Américains passaient aux urnes ce mardi 3 novembre, les bulletins de vote de plusieurs Etats doivent encore être dépouillés. Dans six Etats (Alaska, Arizona, Pennsylvanie, Nevada, Caroline du Nord) , l'incertitude demeure laissant planer le doute quant au vainqueur de ce scrutin. Car, en effet, la lutte est plus que serrée. Seul 0,4% sépare par exemple les deux candidats en Géorgie et 0,6% dans le Nevada. Mais le suspense devrait prendre fin dans au moins trois Etats ce jeudi 5 novembre. Selon CNN, les résultats seront officiellement présentés en Géorgie et pourraient l'être peu de temps après dans le Nevada et en Arizona.En, le secrétaire d'Etat tiendra une conférence de presse à 10h30 (17h30 heure belge). Il y présentera le vainqueur de l'élection dans cet Etat qui équivaut à 16 grands électeurs. Actuellement, 96% des voix ont été dépouillées dans ce swing state. C'est l'actuel président, Donald Trump qui est en tête avec 49,6% des votes, suivi de près par Joe Biden (49,2%).