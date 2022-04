L'homme, qui est présumé mort en Syrie, avait déjà écopé d'une peine de 13 ans de prison devant ce même tribunal, en 2021. La procureure a ensuite requis une peine complémentaire de cinq ans de prison à l'encontre de Youssef Bazarouj, également présumé mort en Syrie, et qui avait déjà été condamné à cinq ans de prison par le tribunal, en 2021. La procureure a rappelé que Sammy Djedou, né en 1989 à Bruxelles, avait rejoint l'État Islamique (EI) en Syrie et qu'il avait collaboré là-bas directement avec Abdelhamid Abaaoud et Oussama Atar, cerveau des attentats à Paris. Sammy Djedou était parti en Syrie fin octobre 2012. Sa mère lui avait envoyé une somme d'argent de quelque 60.000 euros qui lui a permis d'accéder à des fonctions importantes au sein de l'EI, dans la Cellule des opérations extérieures (Copex).

Quant à Youssef Bazarouj, il est probablement décédé en Syrie en 2017, selon la procureure. "Il était aussi membre de la Copex. Il a joué un rôle essentiel, qui est apparu au fur et à mesure de l'enquête", a-t-elle expliqué. Youssef Bazarouj a notamment exercé des tâches de coordination primordiales. Il a mis en contact Mohamed Abrini avec Abdelhamid Abaaoud et a communiqué avec Hasna Ait Boulahcen, la cousine d'Abaaoud, lorsque ce dernier était caché dans un buisson à Aubervilliers, après les attentats, pour qu'elle trouve des solutions pour l'exfiltrer. Mais aussi, selon l'accusation, Bazarouj a aidé Ahmed Dahmani, l'un des logisticiens des attentats, quand il a fui vers la Turquie dès le lendemain des attaques, le 14 novembre 2015.