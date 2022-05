Volodymyr Zelensky cherche à renforcer les sanctions contre la Russie. "L'occupant doit sentir en permanence le prix croissant de la guerre." Un embargo pétrolier contre la Russie est, pour lui, une priorité. "Le temps de la dépendance européenne aux sources d'énergie russes est révolu, même si Moscou fait tout pour l'empêcher. Et cela ne changera pas non plus", a indiqué M. Zelensky.

Ces derniers mois, le président ukrainien a également demandé, par vidéo, le soutien de plusieurs pays européens face à la Russie. Dans une semaine, il s'adressera par ailleurs au Forum économique mondial de Davos, où il sera entre autres question de la reconstruction d'après-guerre.