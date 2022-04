Voici les résultats définitifs de cette élection présidentielle 2022 à l'étranger auxquels La Libre et LN24 ont pu avoir accès :

Alors que les Français continuent à se rendre aux urnes ce dimanche dans le cadre du second tour de la présidentielle 2022, des bureaux de vote ont déjà fini de décompter les voix. C'est le cas notamment dans plusieurs pays d'Amérique du Nord et du Sud où les Français expatriés ont été déposer leur vote pour Emmanuel Macron (La République En Marche) ou Marine Le Pen (Rassemblement National), ce samedi 23 avril.En, Emmanuel Macron est largement en tête du scrutin. Le président français décroche 89% des votes, contre 11% pour la candidate du RN. Le taux de participation est de 21%.Auoù le taux de participation est de 24%, c'est également l'actuel locataire de l'Elysée qui domine largement ce second tour. Il bénéficie de 86% des voix, contre 14% pour son adversaire.Le constat est le même au: Emmanuel Macron obtient 87% des votes, tandis que la candidate d'extrême droite décroche seulement 13% des votes.Macron : 62%Le Pen : 38%Participation : 28%

Colombie

Macron : 91%

Le Pen : 9%

Participation : 28%



Canada (Sans Vancouver)

Macron : 86%

Le Pen : 14%

Participation : 41%



Etats-Unis (Sans Chicago et Nouvelle-Orléans)

Macron : 92%

Le Pen : 8%

Participation : 36%

