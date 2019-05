La Commission européenne a lancé jeudi un appel à candidatures pour faire gagner 20.000 nouveaux titres de transport à des Européens de 18 ans, afin qu'ils apprennent par le voyage à mieux connaître l'UE et son patrimoine.

Il faut être né entre le 2 juillet 2000 et le 1er juillet 2001 pour postuler sur un portail internet dédié, et obtenir un titre de transport pour un voyage d'un jour au minimum et de jusqu'à un mois au maximum.

Ce voyage, seul ou en groupe, devra avoir lieu entre le 1er août 2019 et le 31 janvier 2020. Il pourra se faire principalement par train, même si d'autres mode de transport sont envisageables, a indiqué l'exécutif européen dans un communiqué.

Les candidats seront départagés grâce notamment "à un quiz comportant 5 questions à choix multiples en rapport avec des connaissances générales sur l'Union européenne, d'autres initiatives de l'Union européenne en faveur des jeunes et les élections au Parlement européen".

Un quota de titres de transport a été fixé pour chaque Etat membre, en fonction de la taille de sa population par rapport à la population totale de l'Union.

Lancé en 2018, le programme DiscoverEU a déjà bénéficié à 30.000 jeunes Européens. Son budget est de 16 millions d'euros pour 2019.

Les heureux bénéficiaires peuvent voyager vers des destinations multiples, mais le budget de transport par voyageur sera limité à 260 euros pour ceux qui choisiront l'option permettant de visiter seulement deux pays.

"J'espère que le fait de participer à l'initiative DiscoverEU les incitera à s'engager dans leur communauté et à jouer le rôle d'ambassadeur pour l'Europe", a déclaré Tibor Navracsics, commissaire chargé de la Jeunesse et de la Culture, cité dans le communiqué de l'exécutif européen.