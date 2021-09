Pour son nouveau numéro spécial, qui sortira ce jeudi, le magazine So Foot revient sur le transfert de Messi au PSG. Pour faire la promo de ses pages spéciales, le magazine a dévoilé sa Une ce matin, mais elle n'a sans doute pas eu le succès escompté. So Foot a en effet choisi une illustration qui ne passe pas très bien aux yeux des internautes en ce premier jour de procès des attentats de Paris.

Le magazine a choisi une photo de Messi avec son maillot du PSG, normal. Mais derrière l'Argentin, une grosse explosion a lieu au pied de l'Arc de Triomphe, et on voit plusieurs personnes voler dans les airs. Messi, lui, semble avancer tel un héros de film d'action qui a survécu à l'explosion. La couverture annonce également "148 pages explosives".

Pour beaucoup, cette Une est totalement déplacée au vu de l'actualité hors foot du moment. Sur tous les réseaux sociaux de So Foot, les commentaires négatifs s'accumulent: "Vous êtes idiots ou quoi?", "Une honte", "Une explosion dans Paris au moment du procès des attentats de 2015, c’est bof bof", "C'était dispensable l'explosion derrière?", "Pas de super bon goût entre le procès du Bataclan et les commémorations du 11 septembre", "Belle gestion du timing", "C'est bienvenu une couverture avec des explosions et des corps qui sautent dans tous les sens au moment du procès des attentats?", "Choquant".

De son côté, le magazine n'a pas encore répondu aux commentaires de ses lecteurs, qui sont d'ailleurs plusieurs à dire qu'ils n'iront pas chercher ce numéro spécial demain.