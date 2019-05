Monde La mairie de Plougastel-Daoulas (Bretagne) a promis une belle récompense à celui ou celle qui parviendra à percer les secrets d'un mystérieux rocher. Mais, attention, la tâche sera ardue ! Ce bout de pierre, situé dans l'anse du Caro, est recouvert "s", peut-on lire sur Ouest France. Selon Le Télégramme, les premiers mots visibles sur la roche sont "grocar drear diozeevbio".

Mais ce n'est pas tout, on peut également y voir des dessins ainsi que trois dates 1786, 1789 et 1920. Selon plusieurs médias, les deux premières pourraient correspondre à la construction du fort du Corbeau, situé non loin de là, tandis que la dernière aurait pu être apposée par un soldat russe en garnison dans le-dit fort. Une rumeur qui n'a pas été confirmée mais qu'un habitant aurait entendu de la bouche de sa grand-mère.

Le flou entourant ce caillou lui a valu le nom de "mystère Champollion" dans la région, du nom de l'égyptologue français parvenu à déchiffrer les hiéroglyphes.

Si certains s'étaient déjà amusés à tenter de comprendre le sens du message du rocher, d'autres pourraient bien s'y mettre étant donné que la commune a promis 2.000 euros à la personne qui fournirait une explication précise et convaincante. Il n'y a pas que les historiens, archéologues et linguistes qui peuvent participer, tout le monde peut tenter sa chance. Alors, parviendrez-vous à trouver la réponse? Vous avez jusqu'à septembre pour y réfléchir !

Règlement de participation auprès de Véronique Martin. Par mail : veronique.martin@mairie-plougastel.fr. Adresse postale : 1, rue Jean-Fournier, 29470 Plougastel-Daoulas.