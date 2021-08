Jean Castex était en visite ce mercredi dans le département de l'Aude. Malgré la présence de son service de sécurité, le Premier ministre français s'est fait aborder par une passante énervée et opposée au pass sanitaire. "Vous tuez la France et les commerçants, mais aussi tous les artisans qui sont en train de mourir... Et en plus vous paradez là !", lui a lancé celle-ci alors qu'il se promenait dans la ville. "On est traités comme des chiens!", a-t-elle ajouté.

"Je ne crois pas Madame", a répondu Jean Castex, tout en gardant son calme. "Ce n'est pas vrai. Je ne parade pas d'abord, et je n'ai tué personne. Au contraire, j'en ai sauvé", a-t-il rétorqué.

"Demandez au restaurateur ici", invite la passante. "Ils sont en train d'essayer de survivre parce que les gens ne peuvent plus aller et venir. On peut quand même manger sur une terrasse sans pour autant infecter qui que ce soit, je crois. Qu'on soit vacciné ou pas", assure-t-elle, remontée contre les récentes mesures sanitaires.

Le vif échange témoigne du mécontentement de nombreux Français face à l'instauration du pass sanitaire. Celui-ci est désormais exigé dans de nombreux lieux publics, comme les restaurants et bars, ainsi que dans les transports.

Pour rappel, seuls 67,6% des Français ont reçu au moins une dose de vaccin et 56,6% sont complètement vaccinés. Un chiffre encore très bas, alors que certaines régions du pays connaissent actuellement une situation sanitaire critique liée à une forte hausse du nombre de cas et d'hospitalisations. De nouvelles mesures ont été annoncées mercredi, après un Conseil de défense sanitaire, ainsi que la mise en place d'une "campagne de rappel" pour une 3e dose de vaccin.