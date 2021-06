Zones oranges

En cette fin de mois de juin, nombreux sont les Belges qui partent en voyage ou qui planifient leurs vacances pour cet été. Cette année encore, la pandémie de coronavirus pourrait venir jouer les trouble-fêtes et contraindre certains vacanciers à revoir leurs plans de voyages.En effet, si la majorité de l'Europe est actuellement en zone verte, certaines régions du vieux continent ont récemment vu leur situation épidémiologique se dégrader et sont passées en zone orange (signifiant un risque modéré d'infection) ou rouge (siginifant un haut risque d'infection) sur la carte du Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC).

Ainsi, à partir de ce lundi, les pays et régions suivants passent à l'orange: Chypre (toutes régions), l'Irlande (toutes régions), la Lettonie (toutes régions), le Lichtenstein (toutes régions), Monaco, Andorre, les Pays-Bas (sauf les régions de Groningen et Friesland qui sont en vert), le Portugal (sauf la région de Madère qui est en vert), la Suède (sauf Stockholm et le Norrland moyen qui sont en vert), deux régions du Danemark (la capitale et le Jutland du Nord), deux régions de la Grèce (l'Attique et la Macédoine de l'Ouest), trois régions d'Italie (la Basilicate, la Calabre et la Sicile), onze régions espagnoles (les Asturies, le Pays Basque, la Navarre, l'Aragon, la communauté de Madrid, Castille-et-Léon, Castille-la-Manche, la Catalogne, Murcie et Melilla), six régions de France (Ile de France, Auvergne, Rhône-Alpes et la Guadeloupe), deux régions de Norvège (Adger et la Région du Sud-Est), ainsi qu'une région de Slovénie (Slovénie de l'Ouest).

Revenir d'un voyage en zone orange n'implique pas forcément une obligation de quarantaine ou de testing. En fonction des activités et des risques pris durant le voyage, à mentionner dans le Passenger Locator Form (PLF), le Centre de crise déterminera si oui non vous êtes considérés comme un contact à haut risque et à quelles mesures vous devez vous soumettre.

Zones rouges

Concernant les zones rouges, le code couleur n'entre en application que le mercredi, afin de laisser aux voyageurs l'opportunité de s'adapter. Ainsi, dès ce mercredi 30 juin, les région suivantes passent au rouge: quatre régions espagnoles (la Cantabrie, les îles Canaries, l'Andalousie et La Rioja), ainsi que deux régions françaises d'Outre-mer (la Guinée française et la Réunion).

En revenant d'un voyage en zone rouge, vous êtes directement considérés comme un contact à haut risque: vous devez ainsi vous placer en quarantaine durant dix jours et vous soumettre à un test PCR le 1er et le 7ème jour.