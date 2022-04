"Nous ne les laisserons pas utiliser leurs réserves de pétrole ou de gaz pour éviter les conséquences de leur agression" en Ukraine, a lancé le président américain. "Nous travaillons avec d'autres pays, comme la Corée, le Japon ou le Qatar, pour aider nos alliés européens menacés par ce chantage russe au gaz", a-t-il ajouté.

Les menaces de Vladimir Poutine d'un recours à l'arme nucléaire sont "irresponsables" et illustrent le "sentiment de désespoir" de la Russie face à la tournure prise par son offensive en Ukraine, a par ailleurs estimé Joe Biden. "Personne ne devrait faire des commentaires en l'air sur l'utilisation d'armes nucléaires ou la possibilité d'y recourir, c'est irresponsable", a dit le président américain. "Cela montre le sentiment de désespoir ressenti par la Russie confrontée à son misérable échec au regard de ses objectifs initiaux."

Le soutien à l'Ukraine est coûteux mais les Etats-Unis ne peuvent pas "rester à l'écart"

Les Etats-Unis ne peuvent pas "rester à l'écart" du conflit en Ukraine malgré le coût de leur aide militaire à Kiev face aux "atrocités et à l'agression" de la Russie, a a également assuré Joe Biden en demandant une rallonge de 33 milliards de dollars au Congrès. Les Etats-Unis "n'attaquent pas" la Russie mais "aident l'Ukraine à se défendre contre l'agression russe", en ayant déjà livré 10 armes anti-char pour chaque blindé russe, a-t-il affirmé lors d'une allocution à la Maison Blanche.

Le président a également déclaré qu'il ne pensait pas que l'économie américaine entrerait en récession, après la baisse du PIB enregistrée au premier trimestre. "Je ne suis pas inquiet" d'un risque de récession, a déclaré M. Biden lors d'une conférence de presse, arguant que les dépenses des consommateurs et des entreprises sont solides et que le taux de chômage est à un plus bas historique.