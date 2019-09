Porté à la familiarité dans les échanges privés, volontiers sentencieux dans ses interventions officielles, Jacques Chirac a laissé dans les mémoires quelques phrases marquantes, entre discours historiques, provocations, gaffes et dérapages:

"Notre maison brûle et nous regardons ailleurs"

"Notre maison brûle et nous regardons ailleurs. La nature mutilée, surexploitée, ne parvient plus à se reconstituer et nous refusons de l'admettre (...) La Terre et l'humanité sont en péril et nous en sommes tous responsables"

(Sommet de la Terre à Johannesburg, 2 septembre 2002)

"What do you want ? Me to go back to my plane ?"

"What do you want? Me to go back to my plane and go back to France? Is that what you want? Let them go, let them do." ("Que voulez-vous ? Que je retourne à mon avion et que je rentre en France ? C'est ce que vous voulez ? Laissez-les aller, laissez-les faire.")

(Altercation avec les services de sécurité israéliens qui s'interposent entre lui et la population arabe dans la vieille ville de Jérusalem, 22 octobre 1996)

"Mes couilles sur un plateau?"

"Qu'est-ce qu'elle veut de plus cette ménagère? Mes couilles sur un plateau?"

(Lors d'un sommet européen, Jacques Chirac, alors Premier ministre, ignore que son micro est resté ouvert et s'emporte contre son homologue britannique Margaret Thatcher, février 1988)

"Bien sûr que je suis de gauche"

"Bien sûr que je suis de gauche, je mange de la choucroute et je bois de la bière".

(Citation rapportée par Libération en février 1995, lors de la campagne présidentielle)

© AFP

"Abracadabrantesque"

"Hier, on faisait circuler une rumeur fantaisiste sur une grave maladie qui m'aurait atteinte - sous-entendu je ne serais plus capable d'assumer mes fonctions. Aujourd'hui, on rapporte une histoire abracadabrantesque."

(Interview sur France 3, 21 septembre 2000)





"Ce n'est pas raciste que de dire cela"

"Notre problème, ce n'est pas les étrangers, c'est qu'il y a overdose (...) Comment voulez-vous que le travailleur français qui travaille avec sa femme et qui, ensemble, gagnent environ 15.000 francs, et qui voit sur le palier à côté une famille avec un père de famille, trois ou quatre épouses, et une vingtaine de gosses, et qui gagne 50.000 francs de prestations sociales, sans naturellement travailler ! Si vous ajoutez à cela le bruit et l'odeur, eh bien le travailleur français devient fou! (...) Et ce n'est pas être raciste que de dire cela"

(Dîner-débat avec des militants de son parti, 19 juin 1991)

"Moi, je ne vois pas tout le temps la main de Mitterrand dans la culotte de ma sœur "

Premier ministre de François Mitterrand de 1986 à 1988, Jacques Chirac répondait aux rumeurs de complot à l’Elysée.

"Celui-là, faut lui marcher dessus. Et du pied gauche, ça porte bonheur"

Jacques Chirac s'exprimant alors au sujet de Nicolas Sarkozy, qui lui succédera à l'Elysée.

"Je vous confie Bernadette et ce que j'ai de plus précieux : mon chien Sumo"

Jacques Chirac s'adresse à une amie à l'hôtel du Trianon de Versailles en 2008. Bernadette a dû apprécier...

"Je suis un mangeur de pommes"

A quelques mois des élections présidentielles de 95, Chirac publie un livre où il dévoile son programme. Sur la couverture: une pommier. "C'est d'abord parce que j'aime beaucoup les pommes, je suis un mangeur de pommes. Ensuite j'ai trouvé ça joli", répond-il à Alain Duhamel. La pomme deviendra l'un des symboles de sa campagne.