Il y a presque 10 ans, Xavier Dupont de Ligonnès s'évaporait dans la nature, suspecté d'avoir tué toute sa famille (ses 4 enfants, son épouse et leur chien) avant de les enterrer d'une manière bien spécifique sous la terrasse, dans son jardin à Nantes. Il s'était ensuite lancé dans une cavale que les enquêteurs ont pu retracer jusqu'à un certain point, avant de perdre définitivement sa trace. Au mois de juillet dernier, le magazine français Society sortait une grande enquête publiée en deux numéros où plusieurs éléments étaient dévoilés. On pouvait y découvrir une thèse selon laquelle la secte créée par Geneviève, la maman de Ligonnès, aurait pu apporter une aide logistique dans la cavale de son fils Xavier.

Yann Barthes et son équipe de Quotidien ont décidé de mener l'enquête alors que la justice française, sous l'autorité de Marlène Schiappa, va commencer à "fouiller" sur l'église de Philadelphie, ce fameux groupe de prières créé par la mère de XDDL. Depuis 9 ans, les témoignages se succèdent et une question reste sans réponse : Xavier Dupont de Ligonnès, aperçu pour la dernière fois sur le parking de Roquebrunes-sur-Argens, est-il encore vivant?

C'est cette question que Quotidien a été poser à plusieurs proches de XDDL.

La première partie du reportage nous emmène au Château de la Brière dans les Côtes d'Armor. Un lieu reconnu comment étant celui où se réunit le groupe de prières fondé par Geneviève Dupont de Ligonnès, la mère de Xavier et pour lequel d'énormes soupçons de dérives sectaires planent. Cette secte pourrait, soupçonne-t-on, même avoir joué un rôle dans la fuite du fugitif. Fondé dans les années 60 par Geneviève Dupont de Ligonnès, le groupe de prière baptisé Philadelphie puis Le Jardin serait en fait un groupe de parole pour préparer l'Apocalypse.

Le journaliste Azzedine Ahmed-Chaouch est alors reçu par la propriétaire du château qui n'est autre que la tante d'un certain Bertram de Verdun, le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès, qui faisait partie du fameux groupe de prières et qui réfute toute dérive sectaire. "Nous n'avons jamais eu de pressions. On priait et on continue de prier. Ce n'est vraiment pas une secte" se défend-elle avant que son mari ne la rejoigne et fasse part de son incompréhension quant aux doutes liés au mouvement et à l'aide que ce dernier aurait pu apporter lors de la cavale de l'homme le plus recherché de France. "Jamais ! Il n'a pas dormi ici" s'exclament-ils. La fameuse question de savoir si XDDL est encore vivant est alors posée. La tante de Bertram de Verdun juge que oui. "Moi je pense qu'il serait vivant", indique-t-elle.

La seconde partie du reportage nous emmène dans la région parisienne, à la recherche de la mère de XDDL, Geneviève. Une personnalité qui intrigue de plus en plus les Français. Arrivé à l'appartement, Azzedine Ahmed-Chaouch est alors reçu par le beau-frère de Xavier Dupont de Ligonnès, Bertram de Verdun. Celui-ci réfute également toute dérive sectaire de la part du groupe de prières. "Cela fait 10 ans que je vis ici et je n'ai jamais eu une seule réunion de prières."

Arrive ensuite Christine, la femme de Bertram et soeur de Xavier Dupont de Ligonnès. Cette dernière serait désormais à la tête du groupe de prières selon les révélations du magazine Society. Pour Bertram, le château de la Brière était simplement un lieu où se réunissaient les Dupont de Ligonnès en famille et non le siège d'un groupe de prières. "Ma mère n'a jamais animé quoi que ce soit. C'est des racontars... Chacun récupère et met sa petite version et ça fait un truc... La bête du Gévaudan " indique Christine.

Bertram de Verdun invite ensuite l'équipe de Quotidien à pénétrer dans l'appartement pour "plus de discrétion". Pendant que le beau-frère de XDDL s'explique, les caméras aperçoivent dans le fond de la pièce Geneviève Dupont de Ligonnès qui semble pour le moins perturbée par la présence de l'équipe de Quotidien chez elle. Bertram est assez embêté également et s'empresse de fermer le rideau comme le lui demande Geneviève, qu'il tente de rassurer. "Je les mets là car je ne veux pas parler dans le couloir, j'ai bientôt fini."

La question de savoir s'il pense que XDDL est toujours vivant tombe. "Pour l'instant, et je vous le dis à 99%, ma conviction, c'est qu'il est toujours vivant."

Le mystère sera-t-il un jour percé ?