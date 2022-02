Ressortissant ukrainien installé en Belgique depuis de nombreuses années, Yaroslaw s'inquiète pour sa maman "qui replonge dans ses souvenirs de la deuxième guerre mondiale".

Professeur de chimie au sein de l'UCLouvain, Yaroslaw Filinchuk a quitté son Ukraine natale il y a désormais près de 20 ans. Et assiste avec la plus profonde tristresse a l'invasion de son pays depuis Louvain-la-Neuve où il réside. "Je n'ai plus mis les pied là-bas depuis l'invasion de la Crimée, confie-t-il, à la fois désabusé, choqué et énervé. Ce qui se passe là-bas est extrêmement stressant. C'est une vraie guerre qui commence."