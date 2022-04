"Ils ont peur d'admettre que durant des décennies, ils ont adopté de mauvaises postures et dépensé des ressources colossales pour soutenir des zéros qu'ils voulaient transformer en futurs héros de l'amitié russo-ukrainiennes", a déclaré M. Zelensky dans sa vidéo quotidienne dimanche soir.

La tentative de Moscou d'installer ses propres gens en Ukraine n'a pas fonctionné, a poursuivi le président ukrainien parce que ces personnes "ont uniquement rempli leurs poches de l'argent russe".

Et pour couvrir ces erreurs, de nouvelles erreurs ont été commises, selon M.Zelensky, la Russie se privant d'instruments politiques et finissant par entamer cette guerre, selon le raisonnement de l'Ukrainien.

Il déplore encore que Moscou ne cesse de faire porter la responsabilité à l'Ukraine. "Ils ont saisi la Crimée, et nous devrions être à blâmer pour cela. Ils ont détruit toute vie normale dans le Donbass, et nous devrions être à blâmer pour ça aussi. Ils ont tué des gens dans notre pays durant huit ans, et affirment que c'est de notre faute", a critiqué M. Zelensky.

"Et en fin de compte, ils ont lancé une guerre à grande échelle contre nous, et c'est encore de notre faute. Tout cela est de la couardise pure", a pointé Zelensky à l'encontre de l'envahisseur russe.

Il a critiqué le pouvoir russe pour placer la responsabilité de l'Ukraine dans les massacres dans la périphérie de Kiev. "Ils se justifient et nient toute responsabilité", a fustigé M. Zelensky déplorant aussi l'approche sélective de la vérité par les médias d'Etat russes.