"Nous n'avons pas besoin d'alternatives à la candidature de l'Ukraine à l'Union européenne (UE), nous n'avons pas besoin de tels compromis", a déclaré M. Zelensky au cours d'une conférence de presse à Kiev avec le Premier ministre portugais Antonio Costa.

"Parce que, croyez-nous, ce ne seront pas des compromis avec l'Ukraine en Europe, ce sera un autre compromis entre l'Europe et la Russie. J'en suis absolument sûr. C'est l'influence et la pression politique et diplomatique des officiels et des lobbyistes russes sur la décision d'un pays européen de soutenir ou non l'Ukraine", a-t-il poursuivi.

Le président français Emmanuel Macron avait présenté le projet de "la communauté politique européenne" le 9 mai devant le Parlement européen à Strasbourg, en plein débat sur le lancement du processus d'adhésion de l'Ukraine, en guerre contre la Russie depuis le 24 février.

M. Macron avait alors expliqué qu'il faudrait "des décennies" à l'Ukraine pour rejoindre l'UE, et suggéré qu'elle fasse entretemps partie d'une "communauté politique européenne", pouvant inclure également la Grande-Bretagne, sortie de l'UE en 2020, ou la Moldavie.

Ce projet, qui doit être débattu lors d'un sommet européen se tenant fin juin, a été critiqué par certains dirigeants, comme le président lituanien Gitanas Nauseda, pour qui il reflèterait un manque de volonté d'intégrer rapidement l'Ukraine dans l'UE.