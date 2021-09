Les exemplaires de son nouveau livre se vendent comme des petits pains. Il est actuellement en tournée aux quatre coins de la France. Une tournée qui prend des allures de campagne électorale. Et la couverture de son livre épouse tous les codes, si pas de la photo présidentielle, au moins de celle d’un candidat déclaré à la présidence de la République : la posture ferme, les bras croisés devant un drapeau français et un titre aux allures de slogan, “La France n’a pas dit son dernier mot”. Depuis plusieurs mois, Eric Zemmour, ancien polémiste de Laurent Ruquier dans On n’est pas couché et, jusqu’il y a peu de CNews et Paris Première, éclipse les magnats politiques. Au point que, tel un Coluche au discours nettement moins drôle et beaucoup plus terrifiant, l’annonce de sa candidature ne fait plus aucun doute selon les médias français. Qui espèrent tous en avoir l’exclusivité.

Pour le moment, Zemmour se borne à répéter qu’il a “envie” de se présenter mais qu’il “réfléchit”. Dans les faits, l’homme a sans doute déjà pris sa décision depuis longtemps mais, tel un redoutable stratège aux allures patibulaires, il attend le moment le plus propice pour dévoiler son jeu.

En attendant, les sondages lui créditent 11 % des intentions de vote. Loin derrière Macron (23 %) et Marine Le Pen (18 %) à qui il grappille chaque jour de l’électorat. Mais surtout devant Jean-Luc Mélenchon qu’il affronte ce jeudi soir en débat télévisé.



(...)