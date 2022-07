Voici Phone (1): le premier téléphone de la marque Nothing

C'est parti pour Nothing ! Dans un communiqué de presse, la marque a annoncé le lancement d'un premier Smartphone. Et il est attendu ! Selon la compagnie basée à Londres, 200 000 réservations ont déjà été effectuées tandis que des offres de plus de 3 000 € pour les 100 premières unités numérotées ont été déposées.

"Nous avons conçu le Phone (1) comme un produit que nous serions fiers de partager avec nos amis et notre famille", a déclaré Carl Pei, PDG et cofondateur de Nothing. "Cette idée simple nous a permis de sortir des sentiers battus, de nous mettre à l'écoute de nos sentiments et de créer une expérience qui, nous l'espérons, sera le début du changement dans un secteur en stagnation."

Une interface innovante

L'un des avantages de ce nouveau modèle se trouvera dans son interface: le Glyph. Il s'agit "d'un nouveau mode de communication qui permet de réduire le temps passé devant un écran", précise la marque. "Grâce à des motifs lumineux uniques composés de 900 LED, vous pouvez voir qui vous appelle, afficher les notifications de vos applications, afficher votre état de charge et bien plus encore. Sans avoir à regarder l'écran de votre téléphone. Associez facilement des contacts spécifiques à une sonnerie, chacun ayant un motif Glyph unique, pour ne jamais manquer les moments vraiment importants", ajoute également Nothing dans le communiqué. Composé de 400 pièces, le modèle se veut également écologique. En effet, plus de 50% des pièces en plastiques proviennent de matériaux organiques ou recyclés. Un pourcentage qui est au-dessus de la moyenne du secteur.

Une autre grande force du téléphone réside dans sa batterie. "Grâce à un logiciel intelligent, le système apprend quelles sont les applications que vous utilisez le plus et fait un usage optimal de la batterie. Les applications les plus fréquemment utilisées se chargent très rapidement, tandis que les autres sont désactivées pour économiser la batterie." Nothing assure que l'utilisateur pourra faire fonctionner son téléphone pendant au moins 18H après chaque charge d'utilisation et de deux jours en cas de veille. De plus, le téléphone ne devra charger que pendant 30 minutes pour obtenir 50% de batterie.

©Nothing

Une double caméra avancée

Aujourd'hui, un bon téléphone requiert obligatoirement une qualité de photo et de vidéo. Pour cela, Phone (1) jouira d'une double caméra avec deux capteurs avancés de 50 MP. La caméra principale est pilotée par le Sony IMX766. "La grande ouverture ƒ/1.8, la double stabilisation d'image et la vidéo couleur 10 bits vous offrent tout ce qui est nécessaire pour prendre des images exceptionnellement stables, fidèles à la réalité et très détaillées", affirment également la compagnie londonienne.

©Nothing

De plus, le milliard de couleurs proposé par l'écran OLED de 6,55" et HDR10+ devrait vous permettre d'avoir "des couleurs plus riches et des contrastes plus profonds".

Quand sera-t-il disponible... et à quel prix?

Deux couleurs seront disponibles lors de la sortie du téléphone (blanc et noir). Tandis que la marque proposera trois modèles d'ici la fin de l'été:

- 8GB/128GB (€469)

- 8GB/256GB (€499)

- 12GB/256GB (€549)