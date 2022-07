Votre édition numérique de La DH/Les Sports+ : une expérience améliorée de notre journal PDF

Les abonnés de La DH/Les Sports+ bénéficient depuis peu d'une expérience améliorée dans la lecture de leur journal numérique. L'édition PDF, versant digital de notre journal imprimé, propose désormais des fonctionnalités plus interactives et dynamiques. Le point pour nos abonnés.

- Le journal numérique peut évidemment toujours être lu en PDF dans la même configuration que la version papier, mais il offre aussi la possibilité de lire les articles un par un en dehors de la maquette.

- Cette nouvelle version permet un meilleur confort de lecture grâce au contrôle de la taille de la police qui se fait sur-mesure.

- Vous êtes pressé et souhaitez juste "feuilleter" l'édition ? Épinglez les articles qui vous intéressent et retrouvez-les quand vous le souhaitez afin de les lire plus tard, via l'onglet "Mon contenu".

- Vous pouvez désormais effectuer une recherche par mots-clés pour retrouver des contenus.

- Le PDF est disponible à tout moment, même hors connexion, dès 4h du matin.

- Vous disposez de 30 jours d’archives et des accès aux suppléments de la rédaction, comme notre DH Mag publié chaque samedi ou notre supplément dédié au Tour de France, par exemple.

Sur l'application DH Journal+ ou via notre kiosque : la marche à suivre

Comment profiter de cette nouvelle expérience ?

1. Si vous consultez le PDF sur ordinateur, PC ou Mac, ne changez pas vos habitudes, le nouveau format se présentera à vous directement en cliquant sur le bouton "Journal ", sur notre site.

2. Si vous lisez le journal numérique sur smartphone ou tablette depuis notre application DH Journal+ , il vous suffit de mettre celle-ci à jour (via le Play Store de Google si vous ête sur Android ou l'App Store d'Apple si vous êtes sur iOS) afin d'accéder à votre journal. En cas de souci, une désinstallatation/réinstallation de notre application "DH Journal+" vous assurera de profiter de la nouvelle expérience de lecture. N'oubliez pas de vous reconnecter avec les identifiants de votre compte abonné à La DH/Les Sports+. En cas d'oubli de mot de passe, cliquez sur "Mot de passe oublié" et suivez la procédure indiquée.

Pour toute autre question, veuillez consulter notre FAQ ou prendre contact avec notre service clientèle, qui se tient toujours à votre disposition au 02/744.44.44.

Bonne lecture !