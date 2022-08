Les iPhone 14, 14 Max, 14 Pro et 14 Pro Max seront annoncés lors d'une keynote le 7 septembre. Le dernier cité pourrait atteindre les 2.000 € dans sa version ultime, pourvue d'1 To de stockage.

Jusqu'à 2.000 € : l'iPhone 14 arrive plus tôt que prévu, et plus cher que jamais

Comme à chaque fin d’été, Apple est dans les starting-blocks, hâtif de présenter la nouvelle version de son vaisseau-amiral, l'iPhone.

Sauf que pour cette édition 2022, la firme de Cupertino prend un tantinet d'avance sur son calendrier usuel. La rumeurest en effet confirmée par Apple : la keynote de présentation de l'iPhone 14 (et de l'apple Watch Series 8, déclinée pour la première fois en version Pro) aura lieu ce mercredi 7 septembre, avant une sortie commerciale de la nouvelle gamme de smartphones pommés le 16 septembre, soit 9 jours plus tard. Jamais Apple n'avait mis sur le marché un iPhone si tôt dans l'année.

La gamme, toujours très attendue, de l’iPhone version 2022 devrait s’articuler autour de quatre produits : les habituels iPhone 14, 14 Pro et Pro Max, mais aussi une nouveauté, à savoir l’iPhone 14 Max. En revanche, il est plus que probable que Cupertino ne réitère pas l’expérience iPhone Mini, déçue des résultats commerciaux engendrés par cette version réduite.

Une encoche réduite, une nouvelle puce A16 et l'Always-On Display... mais uniquement sur la gamme Pro

En termes de nouveautés attendues, citons la disparition (la réduction, plutôt) de l'immense encoche (la fameuse “notch”) située au haut de l’écran, mais uniquement sur les itérations Pro et Pro Max. C’est l’un des autres tournants pris par Apple sur sa collection smartphonienne 2022 : les modèles les plus cossus vont être particulièrement choyés, tandis que les versions plus accessibles (iPhone 14 et iPhone 14 Max) embarqueront peu de nouveautés, à l’exception d’une nouvelle caméra selfie.

La nouvelle puce maison A16 Bionic, par exemple, ne sera de la revue que sur les modèles Pro. Il devrait en être de même pour l’intronisation de la fonctionnalité “Always-On Display” (écran toujours allumé, avec un taux de rafraîchissement très bas pour économiser la batterie), monnaie courante chez bien des concurrents Android.

Ces raisons poussent Apple à miser gros sur le mieux achalandé de ses iPhone 14 en termes de prévisions de ventes : c’est l’iPhone 14 Pro Max, dont les livraisons d’écrans atteignent 28% de la gamme selon l’analyste Ross Young, qui suscite les plus grands espoirs de la Pomme. Un modèle dont les tarifs devraient s’envoler : dans sa version la plus premium, avec 1 To de stockage, il n’est pas exclu de voir l’iPhone 14 Pro Max tarifé à près de 2000 €, un tarif jamais vu sur un mobile Apple.

Ce qui, crise du pouvoir d’achat ou non, n’empêche pas Apple de prévoir de flinguer une nouvelle fois ses propres records...