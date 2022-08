Accueil Actu New-Tech Votre vieux smartphone peut vous rapporter de l’argent, même si les Belges sont encore réticents à les revendre: "Le marché est pourtant en plein boom" Alors qu’ils peuvent rapporter de l’argent et alimenter le marché de l’occasion, nos smartphones perdent de la valeur chez nous. Van Hoof Thibaut ©Shutterstock

Les GSM, devenus smartphones au fil du temps, font partie de nos vies depuis plus de vingt ans. Et plus le temps passe, plus vite on change de modèle, soit par nécessité (merci l’obsolescence programmée), soit par envie de posséder le...