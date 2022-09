En cette période de flambée des prix du carburant, Google Maps va lancer en Belgique une fonctionnalité intéressante

Cette fonctionnalité se veut surtout être une alternative plus écologique.

Mercredi, Google a annoncé qu'il allait apporter une nouvelle fonctionnalité à son application Google Maps dans différents pays, dont la Belgique.

Dans son itinéraire de parcours, l'automobiliste se verra ainsi proposer une option "plus lente dans certains cas mais meilleure pour l'environnement et pour leur portefeuille". Cette fonction de "planification d'itinéraire écologique" existe déjà dans certains pays comme aus Etats-Unis, au Canada ou en Allemagne. Mais elle va débarquer chez nous dans les prochaines semaines.

Le but de cette nouvelle option, qui tiendra compte de différents éléments tels que le type de route, la vitesse ou la densité du trafic, est non seulement écologique, mais elle permettra aussi à l'automobiliste de faire des économies de carburant. Ce qui n'est pas un luxe quand on sait le coût actuel que représente un plein d'essence ou de diesel.

A noter qu'en fonction du type de moteur (essence, diesel, hybride ou électrique), l'itinéraire sera différent, une voiture diesel étant par exemple plus efficace à des vitesses élevées tandis qu'une hybride sera plus avantageuse sur des parcours de trafic avec arrêts.

Les automobilistes qui ne seraient pas convaincus par cette nouvelle fonctionnalité pourront bien sûr la désactiver et continuer à opter pour le chemin le plus rapide.