L'iPhone 14 arrive ce soir : en pleine crise du pouvoir d'achat, Apple va lancer les smartphones les plus chers de son histoire

Cela se confirme : il n'y aura pas d'iPhone à moins de 1.000 €, et le modèle ultime, l'iPhone 14 Pro Max 1 To, flirtera avec la barre des 2.000 €. Tout ce qu'il faut savoir, en attendant l'officialisation et la keynote d'Apple ce soir, dès 19h.

Il peut prétendre à quelques titres plus ou moins honorifiques, l'iPhone 14 qu'Apple officialisera dans quelques heures, lors d'une keynote qui se tiendra ce soir à l'Apple Park.

Primo, ce sera l'iPhone le plus précoce jamais lancé par la Pomme : une annonce un 7 septembre pour une commercialisation dès le 16 du même mois, jamais Cupertino n'avait dégainé si tôt dans le calendrier.

Secundo, et c'est nettement moins anecdotique : il va bel et bien s'agir, comme craint, de la gamme d'iPhone la plus chère de l'histoire, longue de 15 ans déjà, du mobile pommé. Le tout alors que les iPhone 14 et iPhone 14 Max proposeront, somme toute, peu de nouveautés majeures par rapport à leur prédécesseur, l'iPhone 13. Au contraire des versions 14 Pro et 14 Pro Max, qui, elles, vont se montrer un peu plus généreuses et embarquer quelques points d'accroche qui vont servir de motivation d'achat à la clientèle fidèle de la marque. En revanche, il n'aura échappé à personne que les iPhone les plus chers jamais créés depuis le lancement de l'iPhone 1 en 2007 déboulent en pleine crise économique, a fortiori en Europe, où le pouvoir d'achat des habitants du Vieux Continent est soumis à une pression terrible.





Voici les prix attendus des différentes versions de l'iPhone 14

Tout d'abord, il se confirme que, déçu par les résultats commerciaux de l'iPhone 13 Mini, Apple devrait bel et bien faire passer cette version à la trappe. La gamme d'iPhone 14 restera néanmoins large, avec quatre itérations différentes. Voici les tarifs auxquels ils seront vendus, du moins en France, selon les versions et leurs capacités de stockage respectives.

iPhone 14

128 Go : 1.029 euros

256 Go : 1.149 euros

512 Go : 1.379 euros

iPhone 14 Max

128 Go : 1.129 euros

256 Go : 1.249 euros

512 Go : 1.479 euros

1 To : 1.709 euros

iPhone 14 Pro

128 Go : 1.279 euros

256 Go : 1.399 euros

512 Go : 1.629 euros

1 To : 1.859 euros

iPhone 14 Pro Max

128 Go : 1.379 euros

256 Go : 1.499 euros

512 Go : 1.729 euros

1 To : 1.959 euros

©DR

Pourquoi les tarifs augmentent

Vous avez donc bien lu : l'iPhone 14 le moins cher ne coûtera pas moins de 1.000 €, tandis que l'iPhone 14 Pro Max, dans sa version ultime intégrant 1 To de stockage (qui a vraiment besoin de 1.000 Go sur un téléphone ?) se monnayera pratiquement à 2.000 €. Outre les améliorations technologiques intrinsèques, la ritournelle est connue : c'est surtout le contexte économique et géopolitique qui explique la hausse des tarifs.

La pénurie des composants, la hausse fulgurante du coût des transports et les conséquences de la pandémie (toujours) en Asie contribuent déjà beaucoup à ce surcoût. Mais la guerre en Ukraine, l'inflation qu'elle aggrave et, surtout, la parité de l'euro avec le dollar qu'elle a engendré contraignent Apple, pour qui il n'est pas question de rogner sur les marges, à revoir ses prix vers le haut.





iPhone 14, 14 Pro, 14 Max et 14 Pro Max : les principales nouveautés attendues

Pour avoir vraiment du neuf sur son iPhone 14, il faudra qu'il y ait la particule "Pro" qui suive, dans le modèle envisagé. La disparition (la réduction, plutôt) de l'immense encoche (la fameuse "notch") située au haut de l'écran ne sera ainsi réservée qu'aux itérations Pro et Pro Max. C'est la seule véritable modification de design au menu, les iPhone se présentant sous des habits très similaires à ceux de l'iPhone 13 .

Idem pour la nouvelle puce maison A16 Bionic, qui ne sera présente que sur les modèles Pro. Les iPhone 14 et 14 Max tourneront sur la même puce A15 que celle qui anime l'iPhone 13, mais avec quelques optimisations mineures. Il devrait en être de même pour l’intronisation de la fonctionnalité “Always-On Display” (écran toujours allumé, avec un taux de rafraîchissement très bas pour économiser la batterie), monnaie courante chez bien des concurrents Android, mais qui restera un privilège d'iPhone 14 Pro.

La nouvelle caméra selfie, en revanche, sera bien présente sur toutes les versions de l'iPhone 14.

Ces raisons poussent Apple à miser gros sur le mieux achalandé de ses iPhone 14 en termes de prévisions de ventes : c’est l’iPhone 14 Pro Max, dont les livraisons d’écrans atteignent 28% de la gamme selon l’analyste Ross Young, qui suscite les plus grands espoirs de la Pomme.

Crise économique ou pas, les prévisionnistes sont formels : Apple devrait battre de nouveaux records de livraisons avec sa gamme d'Phone 14.



Rendez-vous ici, ce mercredi 7 septembre, dès 19 heures, pour l'officialisation par Apple .