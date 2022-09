Plusieurs opérateurs télécoms européens vont développer un système d'appel par hologramme

Vodafone, Telefónica (O2), Deutsche Telekom et Orange ont ainsi annoncé mercredi le projet dans lequel ils vont développer une plateforme de transmission d'images tridimensionnelles en temps réel. Ces opérateurs de téléphonie mobile veulent transmettre les données qui se cachent derrière l'hologramme via leur réseau. Toute personne recevant un appel devrait voir en 3D, grâce à des lunettes de réalité virtuelle, le haut du corps de la personne qui appelle et qui regarde la caméra selfie de son téléphone portable. L'hologramme sera distillé à partir des images de la caméra.

Le projet devrait être disponible pour les utilisateurs finaux d'ici deux ans. Les détails financiers n'ont pas été divulgués.

L'industrie des télécoms cherche depuis un certain temps à développer des appels avec des hologrammes. Si cela est techniquement possible, le procédé est cependant considéré comme très complexe. Les réseaux 5G du futur avec des connexions très rapides seront nécessaires pour cela.