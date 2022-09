Un robot devient le premier PDG d'une entreprise de plusieurs milliers de travailleurs

Non, vous ne vous êtes pas réveillés dans un film de science-fiction. Une femme robot, contrôlée par une intelligence artificielle, a été placée à la tête d'une entreprise chinoise. L'intelligence artificielle a été créée par une grosse entreprise chinoise de jeu vidéo, NetDragon Websoft, qui lui a récemment confié le rôle de PDG de sa filiale Fujian NetDragon Websoft. Le robot est donc à la tête de milliers de travailleurs, une grande première.

Évidemment, tout ne s'est pas fait en jour. Il a fallu des années à NetDragon Websoft pour arriver à un tel résultat. En 2017, la société décidait de créer un personnage virtuel et de lui donner des responsabilités dans l'entreprise. Le but, à l'époque, était de montrer aux clients que l'intelligence artificielle développée par l'entreprise pour ses jeux vidéos était capable de fonctionner correctement dans la vie réelle.

C'est comme cela qu'a vu le jour Madame Tang Yu qui, de fil en aiguille, est donc devenue la PDG d'une entreprise de plusieurs milliers de personnes, tout en générant des milliards de dollars chaque année.

En réalité, le robot n'apparaît qu'à travers un écran d'ordinateur, sous la forme d'un humanoïde. Mais s'il s'agit d'une intelligence artificielle créée et contrôlée par des êtres bien vivants et qui sont tout aussi capables de la débrancher, c'est bien elle qui gère les activités de l'entreprise au quotidien : elle est capable d'approuver des décisions, de signer des documents, de gérer des projets ainsi que d'évaluer les performances du personnel et de décider d'éventuelles sanctions.

"Tang Yu va rationaliser les process, améliorer la qualité des tâches de travail et la vitesse d'exécution", explique ainsi la société NetDragon qui voit avec son nouveau PDG robot plusieurs avantages : elle peut travailler 24 heures sur 24 sans être payée et sa prise de décision sera toujours rationnelle et logique et jamais altérée par les sentiments.