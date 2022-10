Apple, Android ou autre : fini les chargeurs différents, l'Europe imposera enfin le chargeur universel

Le Parlement européen a approuvé ce mardi le projet imposant un chargeur universel à tous les smartphones, tablettes et autres ordinateurs à destination du marché européen. "Nous voulons contraindre les fabricants à rendre leurs téléphones, ordi portables, appareils photos et casques compatibles afin que ce chargeur unique simplifie la vie du citoyen mais aussi réduise les coûts liés à l'achat de ces appareils et diminue le volume des déchets", expliquait l'Eurodéputé Marc Tarabella (PS) en amont du vote.

Concrètement, le port USB-C deviendra le seul chargeur pour tous les appareils électroniques portables vendus au sein de l'Union européenne d'ici l'automne 2024,"Après presque 10 années de combat, une législation contraignante verra donc le jour. Tous ces objets devront donc être équipés d'un port de recharge USB Type-C. Que cela leur plaise ou non, les grands producteurs devront se soumettre à la loi", complète-t-il.

L'objectif est de simplifier la vie des consommateurs donc, mais aussi de diminuer la quantité de chargeurs produits et le prix des appareils. "Le volume de déchets diminuera sensiblement car il n'y aura plus de chargeurs obsolètes. Rappelons que 47 % des téléphones portables 'has been' traînent au fond du tiroir, 25 % sont donnés à des proches, 16 % sont revendus et seulement 3 % sont recyclés", soulignait encore Marc Tarbella.

La décision était vivement contestée par certains fabricants comme Apple, qui s'y oppose de longue date.