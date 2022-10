Un iPhone de première génération vendu près de 40.000 euros aux enchères

Le tout premier téléphone de la marque à la pomme vient d’établir un nouveau record. En effet, une enchère en ligne organisée par l’entreprise américaine LCG Auctions a débouché sur une vente remarquable: celle d’un iPhone première génération pour près de 40.000 €.

L'iPhone 2G est de 2007, d'une capacité de 8 Go et encore dans son emballage d'origine, avait comme description: "Cet exemple de première génération scellé en usine est dans un état exceptionnel. Les étiquettes au verso sont correctement immaculées sous le plastique. Neuf, jamais activé, les collectionneurs et les investisseurs auraient du mal à trouver un exemplaire d'aussi bonne qualité."

Une occasion en or pour les détenteurs de produits Apple sous blister.

Cette vente permet également de mesurer l’ampleur des évolutions développées par Apple en quinze ans.