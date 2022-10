Que se passe-t-il avec WhatsApp? Une panne signalée par de nombreux utilisateurs

Le service de messagerie WhatsApp faisait face mardi matin, depuis 9 heures environ, à des problèmes techniques.

L'application ne fonctionnait plus auprès d'utilisateurs du monde entier. La messagerie a confirmé, dans un communiqué, la panne technique et a dit "œuvrer pour restaurer WhatsApp pour tout le monde le plus rapidement possible".

Sur la plateforme en ligne qui fournit aux utilisateurs des informations en temps réel sur l'état de divers sites web et services Downdetector, plusieurs personnes signalaient que la messagerie était en panne. Des signalements ont également émaillé sur le réseau social Twitter.

WhatsApp appartient à Meta, maison-mère de Facebook et Instagram notamment.