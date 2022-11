A la Paris Games Week, Monique et Marcel, des seniors de 70 à 95 ans maîtres du bowling virtuel

"Marcel ! Marcel ! Marcel !", à bientôt 95 ans, le vétéran, appuyé sur sa canne, soulève fièrement sa coupe après avoir remporté la finale nationale seniors de Wii Bowling avec Monique, sa coéquipière septuagénaire.

Écran géant, éclairages multicolores et présentateurs survoltés, jeudi, la grande scène de la Paris Games Week (PGW) a vu s'affronter en demi-finale, puis en finale, quatre équipes de joueurs de 65 ans et plus sur le jeu de bowling virtuel de la console Wii de Nintendo.

Les compétiteurs, concentrés, s'échauffent les bras et la nuque, certains debout, d'autres depuis leurs fauteuils, manette de Wii en main. Dans le public, des centaines de personnes assises ou debout, entonnent des chants d'encouragement.

Cet événement réunit tous les ans les meilleurs seniors de France, passés d'abord par des sélections départementales. Cette année, c'est Monique et Marcel de l'équipe de l'Arbre d'Or de Laillé (Ille-et-Vilaine) qui ont remporté la coupe, 278 à 233, en enchaînant les "strikes" et les "spars".

"Marcel l'ultime, Marcel ma star !", s'époumone Jonas, 15 ans, à propos du vainqueur du jour qui a salué brièvement le public avant de s'éclipser rapidement.

"La compétition était super intense, ça montre bien qu'il n'y a pas d'âge pour jouer aux jeux vidéo !", réplique son ami Antoine, 16 ans, dans la file d'attente pour une photo avec la star du jour.

"Peur d'approcher la console"

Loin d'être mauvais perdants et arborant fièrement leurs chasubles colorées et leurs casquettes floquées "Silver Geek" du nom de l'association à l'origine de l'évènement, Roger et François, leurs adversaires octogénaires, relativisent: "La prochaine fois on fera mieux mais aujourd'hui c'était déjà pas mal, le score était très serré, on est fiers de nous !"

Derrière la réussite des participants se cache le travail d'entraîneurs, comme Océane, 27 ans, coach bénévole d'une des équipes. La jeune femme fait partie de l'association Famillathlon. Une heure par semaine, elle anime des ateliers de Wii Bowling avec des personnes âgées: "Au début, ils ont peur d'approcher la console parce que ça leur paraît trop compliqué, mais une fois apprivoisée, ils ne veulent plus nous la rendre", s'amuse-t-elle.

"Le plus difficile, c'est pour les personnes qui ont la maladie d'Alzheimer et qui doivent réapprendre les consignes toutes les semaines", explique la coach.

Car avant d'arriver à une compétition nationale comme celle-ci, l'association "Silver Geek" recherche avant tout à rapprocher les personnes âgées du numérique, notamment en organisant des initiations à la tablette numérique et aux réseaux sociaux, comme Whatsapp, pour dialoguer avec leurs petits-enfants.

Lutte contre la fracture numérique

"Nos trois piliers sont la lutte contre la fracture numérique, favoriser les liens intergénérationnels et organiser des compétitions", explique à l'AFP Brigitte Tondusson, présidente de "Silver Geek".

L'association, née en 2014 dans le Poitou-Charentes, a pour objectif d'aider les personnes âgées à bien vieillir.

En mettant à disposition la console Wii Bowling, "Silver Geek" fait naître des passions si bien que certains seniors investissent dans une Wii pour s'entraîner chez eux. Mais passer de son salon à la scène de la Paris Games Week, c'est tout un monde: "se retrouver à un niveau national, c'est un extraordinaire moment d'émotions", confie la présidente de l'association.

Même si le plaisir du jeu est placé au coeur du projet, les compétitions permettent aux seniors de se maintenir en bonne santé: "Ça les oblige à bouger, à se concentrer, à avoir des interactions sociales", certifie Brigitte Tondusson. "Pendant le confinement, les compétitions ont été maintenues en distanciel, ça les a aidés à se sentir moins seuls."

L'année prochaine, ces seniors, amateurs de bowling virtuel, vont devoir se mettre au goût du jour: leur compétition ne sera plus disputée sur Wii, mais sur une console nouvelle génération de Nintendo, la Switch.