Les Télécoms sont chers en Belgique, raison de plus pour comparer : jusqu’à 350 € d’économies à la clé en lâchant Proximus, Voo ou Telenet !

Soumis à rude épreuve, le portefeuille des Belges est pressé comme un citron. C’est extrêmement vrai pour les prix de l’énergie et des carburants. Mais c’est également le cas pour la facture des produits Télécoms. D’autant plus lorsque certains opérateurs répercutent également la hausse de l’inflation sur leurs propres tarifs. Proximus l’a, par exemple, tout récemment annoncé avec une augmentation de 3 à 5 euros mensuels sur bon nombre des services de son offre.

"Par conséquent, comparer régulièrement les tarifs dans un marché des télécommunications loin d’être uniforme est donc plus utile que jamais pour aider à économiser, quel que soit le budget des ménages", note l’IBPT, gendarme des Télécoms. Plusieurs offres de télécommunications ont récemment adapté le volume de données inclus. Effectuer une comparaison tarifaire permet de voir quels services correspondent le mieux aux besoins réels des consommateurs. La dernière étude nationale de comparaison des prix de l’IBPT montre que cette approche est payante. On la répercute ici, in extenso.

Pour rendre l’objectif plus concret, l’IBPT a choisi une méthode basée sur les besoins des consommateurs. Ces besoins sont illustrés à l’aide de 10 ménages aux profils suffisamment différenciés pour dresser un tableau large et varié du marché (célibataire, étudiant, couple aux besoins basiques, famille avec grands besoins simultanés, etc.).

L’institution a tenu compte de tous les plans inclus dans le simulateur tarifaire www.meilleurtarif.be. Parfois, des options et/ou de la consommation hors forfait ont été activées afin de répondre aux profils étudiés. Les promotions, qui sont par nature temporaires, n’ont pas été prises en compte.

En attendant l’arrivée sur le marché du nouvel opérateur dont certains espèrent qu’il casse les prix, voici le résultat de cette enquête.

A lire aussi : Le nouvel opérateur Télécom en Belgique veut "casser les prix" : Digi Mobile pourra-t-il tenir sa promesse ?

Mobile : jusqu’à 100 euros à aller chercher par an et par personne en osant les MVNO

En ce qui concerne les services mobiles, l’IBPT constate qu’il est possible de réaliser d’importantes économies en comparant toutes les offres disponibles et en faisant davantage jouer la concurrence.

Le graphique ci-dessous montre que les marques historiques, appelées MNO1 et symbolisées par des points rouges, sont souvent parmi les plus chères du marché. On parle ici des opérateurs historiques, propriétaires de leur réseau physique (Proximus, Telenet, Orange,…) Parfois, on peut même constater une différence notable par rapport aux MVNO (les opérateurs virtuels, qui opèrent en louant les infrastructures réseaux des MNO) et aux marques low-cost des MNO comme Scarlet, par exemple.

Télécoms : comparer, la clé pour payer moins ! ©IBPT

Recourir aux services d’un MVNO ou d’une marque low cost peut faire baisser la facture en moyenne de 54 € à 104 € par an pour trois des quatre profils étudiés. Notamment en optant pour des alternatives comme Mobile Vikings (hébergé sur le réseau de Proximus), par exemple.

Télécoms : comparer, la clé pour payer moins ! ©IBPT

Fixes et packs : jusqu’à 241 € par an selon les profils !

En ce qui concerne les services fixes et les packs de produits fixes et mobiles (appelés "services convergents"), les consommateurs peuvent également réaliser d’importantes économies, souligne l’IBPT. "D’abord, en comparant régulièrement toutes les offres de télécommunications disponibles sur le marché, mais aussi en adaptant les achats aux besoins réels. En procédant régulièrement à une comparaison des plans tarifaires et à une détermination des services souhaités, les consommateurs seront en outre amenés à changer davantage de plan tarifaire et/ou d’opérateur, ce qui aura pour effet de stimuler la concurrence."

Entraîner de la volatilité sur le marché, pour forcer les opérateurs à se bagarrer sur le prix pour l’acquisition et la rétention de clients, en somme.

Télécoms : comparer, la clé pour payer moins ! ©IBPT

La démarche est particulièrement rémunératrice : le tableau ci-dessous montre que pour certains profils, le passage à une autre marque que Proximus, Telenet ou VOO permet de réduire la facture de 241 € par an en moyenne.

Télécoms : comparer, la clé pour payer moins ! ©IBPT

Les consommateurs peuvent également élargir leur choix en "panachant" les fournisseurs, c’est-à-dire en prenant un opérateur différent pour leurs besoins fixes (Internet, télévision, téléphonie fixe) et leurs besoins mobiles, par exemple. Pratique qui se fait d’ailleurs de plus en plus, même si les opérateurs multiplient les avantages pour les clients qui empilent les produits au sein d’une même crémerie.

À titre d’illustration, le graphique ci-dessous montre quel serait le niveau de prix pour des solutions panachées combinant, pour chaque profil, l’offre la moins chère pour les besoins fixes (ou convergents) et l’offre la moins chère pour les besoins mobiles. Une telle approche peut générer des "économies importantes" pour certains profils, relève l’IBPT.

Télécoms : comparer, la clé pour payer moins ! ©IBPT

Le prix, mais pas que…

Si le prix est bien entendu un élément crucial lors du choix d’un opérateur, ce n’est évidemment pas le seul critère à prendre en compte. Le service, sa stabilité, la qualité du réseau et sa vitesse sont également des éléments prépondérants.

A lire aussi : Quel opérateur a le réseau le plus rapide en 2022 ?