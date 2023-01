Impossible d'envoyer un message sur Instagram ? L'application fait face à un problème important !

Mais cette IA pourrait-elle également avoir un impact positif et vous rendre service ? L’une des grandes forces de ChatGPT, c’est la rédaction ultra rapide de textes : articles de blog, dissertations, mails ou encore poèmes. On s’est donc demandé si utiliser ChatGPT pour écrire une lettre de motivation pouvait s’avérer fructueux. Certes, des modèles de lettre de motivation sont trouvables sur la toile en seulement quelques clics, mais l'opportunité ici c'est de rédiger une lettre de motivation qui soit adaptée précisément au poste pour lequel vous postulez.

Nous avons donc dressé les profils de 3 demandeurs d’emploi fictifs et demandé à ChatGPT de rédiger des lettres de motivation pour chacun d’eux (à retrouver en fin d'article). Résultat : en 45 secondes chrono, ChatGPT est capable de rédiger une lettre de motivation. Nous avons ensuite demandé son opinion à Joël Poilvache, un expert en ressources humaines de la société de conseil "Robert Half", et voici son analyse :

« Ce qui me frappe d'emblée dans ces trois lettres, c'est qu'elles sont toutes trois rédigées de manière fluide, sur un ton amical et sans erreurs - ce qui est une belle avancée pour un outil d'IA.

Il manque toutefois une approche personnelle et l'on répète trop souvent que le candidat serait "le candidat parfait". Tout ce qui est décrit reste un peu superficiel et donc vague. Aucun exemple spécifique n'est donné quant aux programmes avec lesquels les candidats travaillent, ni sur les projets qu'ils ont réalisés De plus, la structure des trois lettres est relativement similaire : si tout le monde se met soudain à rédiger sa lettre de motivation en utilisant ChatGPT, celle-ci ne se distinguera pas vraiment des autres ».

L'expert en conclut que « les IA peuvent certainement aider les candidats qui sont un peu moins à l’aise dans la rédaction d'une lettre de motivation et constituer une base à partir de laquelle ils peuvent ensuite améliorer et détailler le contenu. Des ajouts pour rendre l'ensemble plus personnalisé et plus clair seront toutefois nécessaires. Mais il ne faut pas oublier que le CV reste de toute façon l’outil le plus important. La lettre de motivation donne des précisions supplémentaires sur le CV. »

ChatGPT est donc capable de fournir une bonne base à votre lettre de motivation, mais il vous appartiendra ensuite de la personnaliser et d'y ajouter des détails qui montreront que vous vous êtes intéressés spécifiquement au poste pour lequel vous présentez votre candidature.

Voilà les 3 lettres de motivation que ChatGPT a rédigé sur base des profils de 3 demandeurs d’emploi imaginaires :

Simon, 43 ans et détenteur d’un bachelier d’instituteur primaire, cherche un poste d'instituteur en région bruxelloise

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous soumettre ma candidature pour le poste d'instituteur primaire que vous proposez dans la région bruxelloise. Ayant obtenu mon bachelier en tant qu'instituteur primaire, je suis convaincu que mes compétences et mon expérience correspondent parfaitement aux exigences de ce poste.

Avec 43 ans d'expérience de vie et d'expérience professionnelle, je suis convaincu d'être un candidat idéal pour ce poste. Mon parcours professionnel en tant qu'instituteur primaire m'a permis de développer une forte capacité à communiquer efficacement avec les enfants, ainsi qu'une grande patience et une capacité à m'adapter à différentes situations.

En outre, j'ai une grande expérience dans la mise en place et la mise en œuvre de programmes d'enseignement adaptés aux besoins des élèves. Je suis également familier avec les dernières technologies éducatives et j'ai une bonne connaissance des programmes scolaires actuels.

Enfin, je tiens à souligner mon engagement en faveur de l'éducation et ma volonté de contribuer au développement des enfants. Je suis convaincu que mon expérience, ma motivation et mes compétences font de moi un candidat idéal pour ce poste.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma candidature. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,

Simon Vandooren

Olivia, 36 ans et détentrice d’un master en administration publique, cherche un poste d’employée de bureau dans la province de Liège

Madame, Monsieur,

Je me permets de vous soumettre ma candidature pour le poste d'employée au service culture de l'administration communale de la Ville de Liège. Ayant obtenu mon master en administration publique, je suis convaincue que mes compétences et mon expérience correspondent parfaitement aux exigences de ce poste.

Avec 36 ans d'expérience de vie et d'expérience professionnelle, je suis convaincue d'être une candidate idéale pour ce poste. Mon parcours professionnel en administration publique m'a permis de développer une forte capacité à gérer les tâches administratives, à communiquer efficacement avec les différents acteurs et à travailler de manière efficace sous pression.

En outre, j'ai une grande expérience dans la mise en place et la mise en œuvre de systèmes de gestion de documents et de dossiers. Je suis également familière avec les outils informatiques couramment utilisés en bureau (traitement de textes, tableurs, gestion de courriels, etc.).

En tant que passionnée de culture, je suis particulièrement intéressée par le poste au service culture de l'administration communale de la Ville de Liège. Je suis convaincue que mon expérience, ma motivation et mes compétences font de moi une candidate idéale pour contribuer à la mise en place des projets culturels de la ville.

Je vous remercie pour l'attention que vous porterez à ma candidature. Je me tiens à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Cordialement,

Olivia Dubois

Mathieu, 22 ans et détenteur du CESS, cherche un poste d’ouvrier du bâtiment dans le Brabant wallon

Madame, Monsieur,

Je suis Mathieu, âgé de 22 ans et détenteur du Certificat d'Études Secondaires Supérieures (CESS). Je suis actuellement à la recherche d'un poste d'ouvrier du bâtiment à Braine-l'Alleud.

J'ai acquis une solide expérience en tant qu'ouvrier du bâtiment grâce à des stages et à des emplois temporaires. J'ai travaillé sur des projets de construction et de rénovation, et j'ai développé des compétences en matière de maçonnerie, de menuiserie et de peinture. Je suis également compétent en matière de sécurité sur le lieu de travail et je suis habitué à travailler en équipe.

Je suis motivé, dynamique et j'ai le souci du détail. Je suis également disponible immédiatement pour commencer mon nouveau poste.

Je suis convaincu que mon expérience et mes compétences font de moi un candidat idéal pour le poste d'ouvrier du bâtiment que vous proposez. Je me tiens à votre disposition pour toute information complémentaire et pour fixer un entretien.

Dans l'attente d'une réponse de votre part, je vous prie d'agréer, Monsieur, l'expression de mes sentiments les meilleurs.

